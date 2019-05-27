В украинском обществе есть запрос на вынесение Крыма за скобки

27.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинцы, как показывает социология, считают Крым несправедливо оторванным от Украины, но в его возвращение не верят.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым – за скобки. Пока вести без Крыма переговоры пока. Пока по Крыму большинство считают, что Крым должен вернуться, в какой-то перспективе, но все понимают, абсолютное большинство, причем подавляющее, считают, что должно быть пока выведено за скобки…

Есть немалое число украинцев, которые отвечают, должен ли быть Крым в составе Украины? Да. А на вопрос: «Когда Крым вернется в состав Украины?». И там ответ выбирается: «Никогда». То есть, да, несправедливо, но вряд ли мы когда-то при своей жизни эту справедливость исправим», – сказал Джангиров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует вынести на референдум вопрос о Крыме, по итогам которого полуостров будет «отдан России».

Кроме того, свежая социология показала: 74% украинцев считают, что президент должен идти на прямой диалог с РФ, а 55% – с «ЛДНР». Эти данные шокировали медийную обслугу, разжигавшую войну.