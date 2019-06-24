Варфоломей готовит провокацию против Афона за непризнание «СЦУ»

24.06.2019

Несмотря на трагические для «Святейшей церкви Украины» («СЦУ) события в связи с первым расколом, случившемся в «наконец-то объединённом украинском православии», Варфоломей всеми кривдами и неправдами пытается заставить подчиняющийся ему Афон признать это недоразумение.

По источникам греческого издания vimaorthodoxias.gr., на прошлой неделе Экуменический патриарх Варфоломей «в гневе» и «со строгими рекомендациями» обратился к игумену афонского Пантелеимонова монастыря архимандриту Евлогию, требуя пояснений, почему «епископов СЦУ» не пускают в эту обитель.

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Источники издания на Фанаре сообщают, что если со стороны игумена Пантелеимонова монастыря продолжатся подобные действия, то «константинопольская патриархия будет вынуждена принять необходимые меры для соблюдения каноничности (sic!) и послушания Матери Церкви».

Действительно, не прошло и недели после «триумфальной интронизации предстоятеля СЦУ Епифания (Думенко)», на которую прибыли представители монастырей Ватопед и Ксенофонт с подчиняющегося Варфоломею Афона, как холодным ушатом окатил восторженных миздобулов Пантелеимон.

Тогда, раскатав губу, Эпитаний (так по последним мовным законам следует именовать Думенку) направил на Святую гору делегацию «СЦУ» во главе с «епископом» В. Юрыстым. Те посетили монастырь Пантократор и изначально угодливый по отношению к антиправославной деятельности экумениста и криптокатолика Варфоломея Новый Эсфигмен.

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А вот в величественный Пантелеимонов ряженных не пустили. Игумен монастыря архимандрит Евлогий закрыл ворота обители перед СЦУшниками, популярно пояснив оным, что здесь их не никогда не признают.

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Более того, в той же новости сообщалось, что «среди афонских келиотов и отшельников» многие прекратили поминать в молитвах и самого Варфоломея. Очевидно, в первую очередь речь шла о кельях Пантелеимонова монастыря. В самой обители Варфа ещё поминают. Однако, по источникам СПЖ, «многие монахи говорят, что если Константинопольский патриарх приедет на Афон (даже без сопутствующих ему раскольников) и попытается совершить литургию в стенах Пантелеимонова монастыря, то они уйдут со Святой Горы».

Позиция Пантелеимонова монастыря была в целом поддержана на ближайшем после описанного события заседании Кинота (совета Святой горы, состоящего из представителей всех 12 афонских монастырей). Впрочем, ещё до «интронизации» Эпитания большинство Кинота высказалось против участия Афона в этом блядском (слово церковно-славянское, между прочим) цирке.

В ближайший год изменений в позиции Кинота не предвидится, поскольку в порядке плановой ротации эпистасии (центрального исполнительного органа святой горы) её с 1 июня составляют представители монастырей Пантелеимон, Дионисиат, Зограф и Констамонит, в той или иной степени категоричности, не допускающих общения со СЦУшниками.

Это, видимо, вызвало особое раздражение и разочарование в Госдепе, являющемся общим патроном, как для Экуменического патриархата, так и для «СЦУ». Поэтому, по мнению источника «ПолитНавигатора» на Афоне, «Варфоломей и обратился так «запоздало» с подобными требованиями и угрозами к игумену Пантелеимонова монастыря».

«Очевидно, Варфоломей и его американские кураторы видимо задумали какую-то провокацию в отношении, – продолжает источник. – Ведь у Константинопольской патриархии есть более серьезные поводы для высказывания своего негодования всему Киноту. Например, отказ Эпистасии выдать Юристому и Зинкевичу («митрополит Луцкий», – Д.С.) письма, разрешающие им, как епископам, посещение святогорских монастырей или же отказ Ватопеда допустить участие Зинкевича в праздновании престольного праздника обители на Благовещение.

Тут патриархия тихо помалкивает, равно как и в отношении позиции неприятия раскольников большинством монастырей, высказанной их представителями в Киноте. Патриархия об этом прекрасно знает, но тут что-то возмущения и угроз не высказывает.

Так что обвинения Варфоломея в адрес игумена Евлогия абсолютно безосновательны учитывая тот факт, что письма от Эпистасии “архиереям” ПЦУ предоставлены не были. В этом случае патриархии стоило бы спрашивать не с игумена Евлогия, а с Эпистасии и Кинота, но вряд ли патриархия посмеет говорить языком угроз и так себя вести с полнотой святогорского монашеского сообщества».

Таким образом, Варфоломей и зачастившие на Афон американские послы, скорее всего, будут пытаться ломать через колено каждый монастырь поочерёдно, начиная с самого «непонятливого» – Пантелеимонова.