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Верховный суд Украины отказался пересматривать приговор российскому военному Агееву
Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины отказался пересматривать приговор российскому военнослужащему Виктору Агееву, которого год назад после боя захватили в плен в Донбассе ВСУ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз, пишет Радио Свобода.
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По словам защитника Агеева, Верховный суд не принял к рассмотрению его кассационную жалобу из-за “отсутствия оснований для пересмотра приговора”.
В начале апреля срок осужденному отказался уменьшить и Апелляционный суд Луганской области.
Агеев продолжает находиться в СИЗО Старобельска.
В начале апреля адвокат Чевгуз заявлял, что просил уменьшить Агееву срок до 7 лет, переквалифицировав его действия на ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) вместо нынешней ст. 258-3 УК (участие в террористической организации). Он считает, что применять к Агееву “террористическую” статью нельзя.
24 июня 2017 года в Луганской области в результате боя в украинский плен попал россиянин Виктор Агеев из Алтайского края. На допросе он рассказал, что был отправлен в Донбасс сразу после подписания контракта с ВС РФ. В Минобороны РФ заявили, что он в мае 2016 года уволился в запас.
25 января 2018 года Агеева приговорили к 10 годам тюрьмы.
Метки: дело Агеева
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