Политнавигатор - Новости России и Украины
14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Киев, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина

Верховный суд Украины отказался пересматривать приговор российскому военному Агееву


Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины отказался пересматривать приговор российскому военнослужащему Виктору Агееву, которого год назад после боя захватили в плен в Донбассе ВСУ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз, пишет Радио Свобода.

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По словам защитника Агеева, Верховный суд не принял к рассмотрению его кассационную жалобу из-за “отсутствия оснований для пересмотра приговора”.

В начале апреля срок осужденному отказался уменьшить и Апелляционный суд Луганской области.

Агеев продолжает находиться в СИЗО Старобельска.

В начале апреля адвокат Чевгуз заявлял, что просил уменьшить Агееву срок до 7 лет, переквалифицировав его действия на ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) вместо нынешней ст. 258-3 УК (участие в террористической организации). Он считает, что применять к Агееву “террористическую” статью нельзя.

24 июня 2017 года в Луганской области в результате боя в украинский плен попал россиянин Виктор Агеев из Алтайского края. На допросе он рассказал, что был отправлен в Донбасс сразу после подписания контракта с ВС РФ. В Минобороны РФ заявили, что он в мае 2016 года уволился в запас.

25 января 2018 года Агеева приговорили к 10 годам тюрьмы.

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