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Поляки оказались подлыми и циничными людьми, готовыми блокировать украинскую торговлю так же, как это делает Россия.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню, какую позицию занимала Польша [в начале СВО]. А теперь я смотрю на блокаду украинских границ, которая ничем не отличается от блокады Чёрного моря русскими во время войны. Абсолютно ничем. Мы сегодня заблокированы польскими перевозчиками, словацкими перевозчиками, Венгрией. А чем они отличаются от блокады торговых путей в Чёрном море? Тем, что не стреляют? Большое спасибо, ещё машины не палят нам», – сказал бывший депутат.

«Но чем наши братья-поляки, которые так хотят, чтобы украинцы стали европейской страной на словах, а на деле мы видим совсем другое. Вчера они давали танки, потому что вместо них американцы давали деньги на покупку «Леопардов». Польша вооружается. Но действия отдельных поляков, которые блокируют Украину, делают то же самое, что и Россия, вопреки нормам международного права. И рассказывают при этом об убытках той или другой компании. Они не хотят ехать на Херсонщину, чтобы везти оттуда хлеб, потому что там стреляют. Но блокируют. Сам не съем и другим не дам», – злился нацист.