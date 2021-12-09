Владимир Зеленский реформирует российскую систему медстрахования

09.12.2021  16:14 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Медицина, Политика, Россия


Владимир Зеленский назначен первым заместителем министра здравоохранения РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский назначен первым заместителем министра здравоохранения РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил...

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Ранее Зеленский работал в минфине, в 2007 стал помощником министра здравоохранения, с 2012 руководил департаментом бюджетной политики в социальной сфере, в 2014 возглавил московский фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

Эксперты ожидают, что в новой должности Зеленский реформирует систему ОМС, которую ранее открыто критиковал, утверждая, что она не является «единой и федеральной» и не обеспечивает равной доступности медуслуг во всех регионах России.

«Как же ему не повезло с тёзкой», – прокомментировал назначение телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.

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