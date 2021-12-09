Владимир Зеленский реформирует российскую систему медстрахования

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский назначен первым заместителем министра здравоохранения РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Ранее Зеленский работал в минфине, в 2007 стал помощником министра здравоохранения, с 2012 руководил департаментом бюджетной политики в социальной сфере, в 2014 возглавил московский фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).

Эксперты ожидают, что в новой должности Зеленский реформирует систему ОМС, которую ранее открыто критиковал, утверждая, что она не является «единой и федеральной» и не обеспечивает равной доступности медуслуг во всех регионах России.

«Как же ему не повезло с тёзкой», – прокомментировал назначение телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.