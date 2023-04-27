Вместо аргументов – одни отговорки, – в Верховной Раде недовольны позицией США по F-16

Анатолий Лапин.  
27.04.2023 14:03
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


США не готовы передать Украине истребители F-16, ссылаясь на разные причины. При этом, вместо аргументов используются оправдания.

Об этом в эфире телеканала DW заявила депутат Верховной рады Украины, член комиссии по контролю за использованием западного оружия Александра Устинова, которая посетила Вашингтон с парламентской делегацией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не готовы передать Украине истребители F-16, ссылаясь на разные причины. При этом, вместо...

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«Все упирается в политическое решение. Мы слышим не аргументы, а оправдания, почему нам не дают самолеты. Война продолжается больше года. Если бы об обучении украинских пилотов заговорили полгода назад, мы бы уже сбивали российские истребителии спасли бы много жизней», – заявила Устинова.

При этом она пожаловалась, что украинские самолеты не могут эффективно противодействовать российской боевой авиации:

«Мы просим истребители F-16 потому, что они являются частью системы противовоздушной обороны. К сожалению, сейчас мы видим, как российские самолеты поднимаются в воздух практически на украинской границе и запускают ракеты на нашу территорию. Их возможности намного больше, потому что они имеют более новые самолеты. Украинские радары имеют видимость на 60 километров, а россияне на 400. Мы можем стрелять на 30 километров, а они более чем на 200 километров. К сожалению, если у нас не будет новых истребителей, нам будет сложно даже защитить гражданское население, а также военных с воздуха».

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