Военкор рассказал о провале подготовки к референдуму в Херсоне

Новости Украины

Если референдум о воссоединении с Россией провести в Херсоне в ближайшее время, результаты голосования окажутся не в пользу РФ.

Такое мнение в своем блоге публикует работающий в Херсонской области военкор Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас народ не будет голосовать «за». Не потому что все любят и ждут Украину, а потому что последствия войны до сих пор не устранены. Цены в магазинах в 1,5-2 раза выше розницы в Симферополе, гос.аппарат не работает. Например, не так давно я принёс на имя главы и.о. области Елисеева предложения мер по снижению цен на товары первой необходимости (в том числе на основании общения с местным населением в ходе журналисткой работы), хотел оставить входящим письмом через канцелярию, секретарь посмотрела документ (какое она право имеет читать письма, адресованные главе региона?) и отказалась его брать. Вдумайтесь – секретарь канцелярии ВГА принимает решения, пускать ли в работу экономическое предложения по снижению цен. Бред? Нет, реальность», – рассказывает автор.

По его данным, экономика региона начинает оживать, но в регионе дефицит специалистов.

«Работы много, но в определённых областях. Например, водитель зерновоза на сцепку или полуприцеп зарабатывает 150-180 тысяч рублей, в сезон. И людей не найти. Дефицит специалистов по торговле, инженеров телекома, обслуживанию производственных линий, трактористов, комбайнеров, механизаторов, механиков, слесарей и т.д.», – перечисляет военкор.

Он напоминает, что «где-то с мая в Херсон был высажен десант российских специалистов из пенсионного фонда, налоговиков связистов и т.д., которые в кратчайшие сроки перенесли российскую систему управления. Аппарат МВД был и вовсе завезён российский, приглашены российские главы подразделений и даже следователи, потому что старый украинский актив был плотно замазан в сотрудничестве с нацистами».

«Для местного населения работающая правоохранительная и судебная системы = справедливость и конец украинского беспредела. Население ждет, что Россия = промышленный рост. Например, местный производитель воздушных фильтров попросил содействия в налаживании производства фильтров для КамАЗов, в т.ч. военных. Просит помочь сбытом. Может получиться красивая медийная картинка, а человек получит заказы. Предложение этого проекта не стало интересно никому. В ВГА секретарша решила не брать письмо, российские координаторы по PR кампании сказали, что это слишком сложно. Население ненавидит перекупов. В области по естественным причинам практически нет экономических связей с Россией. Плюс до сих пор не заработали безнальные переводы с юрлицами из России (переводы технически работают, но смежники из России отказываются платить на местные реквизиты). Т.е. рынок области отрезан от рынка РФ. Нужна программа по прямой связке частного собственника с рынком РФ. Вот буквально – загрузить фуру помидор и отправить в Питер, под гарантии местных оптовых покупателей. У нас принято брать шефство над городами освобождённых территорий. Руководство шефствующего города может пообщаться с собственниками оптовых баз? Может. Как вы думаете, что мне ответили на это предложение? Тем временем помидоры сдают перекупам с поля за 5 рублей килограмм, на оптовом рынке в Копанях по 9 рублей. Фермеры в минусах и звереют. В выигрыше те, кто не поверил России изначально и не стал сеяться. А сейчас подходит лук, баклажаны, перец. Люди в лёгкой панике. При таких ценах проще урожай оставить в полях. Можно было создать антикризисный штаб из людей с земли, которые распишут проблемы людей и станут звеном в решении проблем? Можно. Создали? Нет. Приезжали большие начальники их Москвы, с кучей охраны, посидели в столице региона, поговорили, уехали, ещё в апреле-мае. Результата ноль», – констатирует Сапоньков.

По его словам, в Херсоне опасаются наступления холодов.

«В Тг-каналах радуются, что Европа скоро замёрзнет. Ребята, хозяйствам в Херсонской области нечем топиться зимой. Сейчас уголь стоит по 14-16 тысяч гривен за тонну. Это 21-24 тысячи рублей. На зиму нужно 5 тонн на дом. Стоило 6-8 тысяч гривен по курсу 2.5, т.е. 15-21 т.р. Рост небольшой, но сейчас у людей нет денег. Тут тоже нужна помощь государства. Люди в панике, как прожить зиму. Настроения массовые от совсем бедных слоёв пенсионеров до людей среднего уровня жизни (довоенного). Кто-то озаботился этими проблемами? Люди прямо говорят: если вы до референдума, где мы должны проголосовать «правильно», на нас болт забили, что же будет после?» – отмечает военкор.

Он призывает не надеяться на то, что командированные пиарщики «нарисуют» нужный результат.

«Что делает в это время Россия в регионе по референдуму? Печатает листовки и отправляет агитаторов в сёла. Это для не совсем лояльного населения, которое 30 лет кормили обещаниями и систематически «кидали». Как вы думаете, какой будет исход референдума? А если результат будет такой же, как в Минске в 2020-м году, то это может вызвать социальный взрыв», – предостерегает Сапоньков.