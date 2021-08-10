Волга сулит Лукашенко один процент поддержки на Украине

10.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко любит делать провокационные заявления.

Об этом комментарии «ПолитНавигатору» заявил основатель партии «Союз левых сил», экс-депутат ВР Василий Волга, давая оценку заявлению Лукашенко о его якобы 90-процентной поддержке на Украине.

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«Лукашенко очень часто заявляет что-то, чтобы прикалываться. Это клоун, даже более высокого пошиба чем Зеленский, и с более богатым опытом. И это такой опыт, что он уже повлиял на его восприятие самого себя, он себе самому кажется уже чем-то чуть большим, чем просто человек. Поэтому все его заявления до его заявления в данном случае – это не более чем прикол. Но, конечно, в этом приколе есть какая-то доля того, во что он сам верит», – говорит Волга.

«Лукашенко в своё время лил грязь на Россию, а потом, когда его прижало, побежал коленопреклоненный просить помощи у той же России, пообещав ей всё на свете. Ну и что? Где эта самая интеграция, о которой столько говорили, которая давно уже должна произойти? Я, живя здесь, в Украине, надеюсь, что мы всё-таки найдем точки соприкосновения, чтобы двигаться в сторону друг друга, в сторону воссоединения трех государств. Он нагадил, где только мог, подложил большую свинью всем – и Белоруссии и России.

Сделал глупость, посадив самолет с этим никому не нужным Протасевичем. Теперь англичане, американцы, европейцы имеют лишний повод жевать их традиционную жвачку о двух друзьях диктаторах, которые поддерживают друг друга. А мы тут хлопаем ему, говорим какой он молодец. На самом деле люди здесь после Майдана до такой степени хотят справедливости, что они готовы идиоту простить то, что он идиот, лишь бы было подавлено выступление, которое даже не у них, не на Украине, а в соседней стране», – уверяет политик.

«Но заявление про якобы 90-процентную поддержку его здесь в Украине – это очередной прикол. Если бы он действительно пришел сюда, никто бы за него тут не проголосовал. Одно дело – говорить что-то там в опросах, исследованиях общественного мнения, другое – голосовать на выборах. В лучшем случае у него был бы 1 процент поддержки. Лукашенко – это ходячая проблема, причем для всех. И он ещё себя покажет», – сказал Волга.