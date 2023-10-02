«Вопрос в том, когда и как» – Грубник уверен в неизбежности новой мобилизации в РФ

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Мобилизация в России нужна для того, чтобы сменить сражающихся на передовой бойцов и подготовить грамотных командиров.

Об этом в эфире интернет-канала «Лимонка» заявил организатор одесского подполья, активист Антимайдана и волонтер Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мобилизация, безусловно, будет, потому что необходимость ситуации о ней кричит. Без мобилизации мы решить этот вопрос победой не сможем никак. Вопрос в том, как она будет проведена, в какие сроки, как будут подготовлены вторая, третья, четвёртые линии, где этих мобилизованных будут снабжать, обучать, слаживать. И как это всё будет работать. Мобилизация будет, в той или иной форме. И хорошо бы, чтобы она была как можно раньше. Потому что сейчас фронт испытывает очень большие проблемы с резервами, с истощением, с усталостью. Имеется в виду не какое-то ПТРС, а банальные проблемы со здоровьем, когда человек ещё тянет, но здоровье скоро может просто надломиться. Это вопрос передачи опыта. Потому что нужно подобрать людей, у которых уже есть опыт полутора лет этой войны, они могли бы решить вопрос. Вместо этого можно убить о какую-то посадку тех людей, которые этим опытом обладают, а сейчас что? Укропы сделали выводы, они свои опытные кадры берегут», – сказал волонтёр.

Он подчеркнул, что российской армии не хватает грамотных офицеров, и готовить их нужно как можно быстрее.

«Самая большая проблема сейчас – это отсутствие грамотных командиров среднего и выше среднего звена. Не буду касаться самого высшего командования. Проблема именно в отсутствии достаточного количества грамотных и подготовленных кадров. А если эти люди погибнут, не передав свой опыт, это нанесёт очень серьёзный удар. По сути, у нас в фундамент сейчас закладываются проблемы, которые сыграют свою роль не сейчас. Через полгода они могут вылиться в очень серьёзные проблемы, но тогда решать их будет уже поздно. Нужно готовиться», – добавил Грубник.