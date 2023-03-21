ВСУ готовят контрнаступление под Артемовском – полковник Алехин

ВСУ не могут себе позволить широкомасштабное наступление на Юге, пока идут бои за Артёмовск, куда киевское командование вынуждено перебрасывать новые и новые резервы.

Об этом на канале партии «СР «За Правду» рассказал руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас завязались тяжёлые бои [на Запорожском направлении], а там, в Бахмуте, положение аховое у ВСУ. И командование, Сырский – они уже вынуждены перебрасывать с Запорожского направления свои резервы в сторону Бахмута-Соледара. Это говорит о том, что, естественно, у них сил и средств уже будет недостаточно, и теперь ставится под вопрос, будут ли использовать ВСУ в своих планах широкомасштабное наступление на Южном направлении. … Это подтвердил и Пригожин, непосредственный участник, 70-75 % Артёмовска уже находится под нашим контролем, идут боевые действия в промзоне, частично захвачены цеха предприятий завода «АЗОМ», в городских застройках, в частном секторе проходят бои. Ещё ВСУшники контролируют одну дорогу, которая снабжает через Хромово Артёмовск. Если раньше там была ротация, то сейчас до ротации дело не доходят, они пытаются туда просто перебросить какие-то резервы, а ротаций сейчас нет», – рассказал Алёхин.

В то же время он отметил, что ВСУ не просто ведут оборонительные действия.

«Мы с трёх сторон там поддавливаем и ведём бои, но есть такая особенность, что, с одной стороны, мы заманиваем ВСУшников в горловину Артёмовска, туда поступают новые резервы, но, с другой стороны, у них тоже есть планы, чтобы деблокировать нашу группировку «Вагнера» и отрезать её от других частей ВДВ, артиллеристов и танкистов. Там такие сложные моменты, такие сложные военные хитрости, и обстановка меняется каждый день. Поэтому сейчас сложно предположить, какое количество сил и средств находится у ВСУ, но можно сказать, что это не одна и не две тысячи, там, несмотря на большие потери, ещё достаточно сил и средств у ВСУ находятся как в самом Артёмовске, так и они пытаются со стороны Константиновки и Часова Яра кидать туда подкрепления», – сказал полковник.