26.05.2018, Донецк, Александр Гусар

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ВСУ понесли значительные потери бронетехники под Горловкой

Населённый пункт Петровское, о занятии которого ВСУ раструбили все украинские СМИ, остаётся полностью под контролем армии ДНР.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время много внимания уделяется населённому пункту Петровское.

Сразу хочу заявить, что само Петровское было и есть под нашим контролем. А то, что у командования ВСУ географический кретинизм и полное не владение обстановкой, – об этом все давно знают.

Например, в недавнем времени громкие заявления горе-боевиков о занятии поселка Южное вообще поставили их всех на смех, так как Южное ещё с 2014 года остается под украинскими оккупантами.

Боевики хотели всех удивить и превратили свое грандиозное отступление в Чигарскую балку, что на самой окраине Южного, после неудачной атаки на Горловку, в очередную «перемогу».

Кстати, сейчас украинские террористы о Чигирях даже не вспоминают, так как эта псевдопобеда для них обернулась десятками погибших, потерей одной из господствующих высот и уничтоженной военной техникой.

Даже если в балке сейчас еще присутствуют какие-то недобитки, то они там находятся «на птичьих правах», так как все господствующие высоты остаются за нами. Любая попытка улучшить свои позиции или обстрелять мирные населенные пункты закончатся для них новыми потерями», – объяснил Эдуард Басурин.

Также он озвучил потери украинской стороны в результате недавних авантюрных действий боевиков ВСУ под Горловкой.

«По подтвержденным данным террористы ООС под Горловкой за последние дни потеряли: 2 танка, 2 БМП, 1 станцию контрбатарейной борьбы (американского производства), несколько минометов с их расчетами и более 10 единиц автомобильной и специальной военной техники. Сейчас этот металлолом эвакуируется из зоны ООС, и украинские боевики и жители Донетчины могут за этим воочию понаблюдать на железнодорожных станциях», – рассказал военный.

Отдельно Басурин остановился на ситуации в районе Петровского.

«Теперь остановимся на населённом пункте Петровское и «серой зоне» вблизи него. Хочу напомнить, что данный район является, по сути, демилитаризованной зоной согласно Рамочному соглашению, сам факт присутствия в которой военнослужащих обеих сторон, является вопиющим нарушением. Однако, наплевав на всё, украинские боевики, не особо скрываясь даже от наблюдателей ОБСЕ, оборудуют свои позиции. Инженерные работы в данном районе проводятся под прикрытием огня украинской тяжелой артиллерии, систематически обстреливающей не только наши позиции, но и жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Петровское, Викторовка, Тельманово.

«Масла в огонь» обильно подливают Соединенные Штаты Америки. Помимо поставок противотанковых комплексов, с которыми Украина сейчас больше напоминает обезьяну с гранатой, Госдепартамент всячески поощряет занятие украинскими боевиками «серой зоны». Подобную похвалу от своих хозяев Порошенко воспринимает как руководство к действию», – подчеркнул Эдуард Басурин.

«Однако, несмотря на то, что среди украинских и иностранных политиков есть много провокаторов, призываем командование ООС оставаться трезвыми. Не провоцировать нас на решительные ответные действия, в результате которых все нарушители Минских договоренностей в очередной раз из «серой зоны» уедут домой в деревянных ящиках», – сказал в заключение представитель армии ДНР.