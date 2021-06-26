«Вы допетляетесь!» – Климкин отчитал Меркель за попытку саммита с Путиным

26.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Сорванная благодаря усилиям Польши и Прибалтики попытка Ангелы Меркель организовать саммит Евросоюза с участием Владимира Путина несла риск нормализации отношений Брюсселя и Москвы, что совершенно недопустимо для Украины.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон. Но непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией. Приглашая Путина на саммит Евросоюза, Меркель таким образом дает ему легитимизацию. То есть, она фактически возвращает отношения с Россией к нормальности. Она фактически создает ему формат ЕС-Россия.

Байден может встречаться с Путиным и говорить. Нужно это? Безусловно, Путин же – это реальность. Они говорят по критическим вопросам, Меркель так же может встречаться с Путиным, это ее право, так же у Макрона. Могут вдвоем говорить с ним – по телефону или так.

Но когда ЕС официально начинает общаться с Путиным, это означает возвращение к нормальным отношениям между ЕС и Россией. И это означает, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули.

И это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние. С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», – предостерегает Климкин.