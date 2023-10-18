Выехать на летний отдых за границу смогло только 2% жителей России

Михаил Рябов.  
18.10.2023 17:03
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Социология, Туризм


Только 2% жителей России заявили, что смогли выехать на летний отпуск в страны дальнего зарубежья в 2023 году. Такие данные приводят социологи-иноагенты из «Левада-центра».

Примечательно, что в 2018 году, до начала СВО, отдыхавших за границей было ненамного больше – 4%. Таким образом, можно понять, насколько мало число ностальгирующих по вояжам в недружественные страны из т.н. «партии мира».

Только 2% жителей России заявили, что смогли выехать на летний отпуск в страны дальнего...

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Интересно, что на протяжении последних лет абсолютно стабилен показатель тех, кто ездит летом в Крым и на Кавказ – таковых 8% респондентов.

Кстати, даже в обеспеченной Москве в дальнее зарубежье летом смогли выехать лишь 4%, в то время как в Крым/на Кавказ – 10% опрошенных.

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