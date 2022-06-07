Задержанный в Евпатории противник СВО вдруг резко полюбил российскую армию

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В Евпатории полицейские задержали 31-летнего мужчину, который вышел к городской администрации на одиночный пикет с антивоенным плакатом.

После беседы с правоохранителями и штрафа в 30 тысяч рублей, задержанный изменил свою точку зрения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации МВД по РК, правонарушитель был задержан и доставлен в полицию, где на него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ.

«Я хочу сказать, что поддерживаю наших военнослужащих которые защищают Российскую Федерацию», – заявил задержанный после общения с правоохранителями.

Тем не менее, Евпаторийский городской суд назначил мужчине 30 тысяч штрафа. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в 100 тысяч.