Запад не желает расследовать катастрофу Боинга в Донбассе, спеша обвинить Россию – МИД РФ

11.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Звучащие на Западе заявления о том, что Россия отказывается от сотрудничества в расследовании катастрофы нидерландского Боинга MH17 над Донбассом в 2014 году, являются враньем.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как известно, правительство Нидерландов регулярно отчитывается перед парламентом своей страны о ходе расследования катастрофы Боинга, но, как мы видим, следствие буксует, видимо возникает соблазн возложить всю ответственность на Россию. С момента гибели самолета прошло более 4 лет, но расследование так и не завершено, важные обстоятельства произошедшего до сих пор не прояснены.

В мае 2018 года Гаага, совместно с Канберрой, явно форсируя события, выдвинула против России официальные обвинения в причастности к катастрофе рейса MH17, при этом не подкрепив их какими-либо доказательствами.

Кроме того, две страны – Австралия и Нидерланды, предложили в этой связи провести трехсторонние переговоры. Активная дипломатическая переписка ведется с мая. Подобная встреча пока не состоялась, в том числе из-за различий в подходах сторон относительно ее предмета. Нидерланды и Австралия заинтересованы в обсуждении лишь юридической ответственности России и вытекающих из нее последствий. То есть требуют от нас признать вину в гибели малазийского Боинга и, в общем то, покаяться. Такая ультимативная постановка вопроса Россию не устраивает.

Расследование не завершено, виновные не определены, перспективы суда по данному делу туманны, у нас сохраняется большое количество вопросов к следствию, в том числе по факту незакрытия воздушного пространства над зоной боевых действий в Донбассе. Кроме того, хотелось бы получить разъяснение по поводу того, как в ходе следствия учитываются данные, которые Россия в большом объеме передает нидерландской стороне. При этом Россия отвечает на все поступающие к ней запросы. Но до сих пор отсутствует внятная реакция на материалы брифинга в Минобороны России 17 сентября 2018 года об украинской принадлежности ракеты, сбившей Боинг.

Диалог по вопросу организации встреч продолжается, и первый контакт в трехстороннем формате может состояться в ближайшие месяцы», – заключила Захарова.

Напомним, ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что после того, как Минобороны РФ рассказало, что ракета, сбившая «Боинг» в небе Донбасса, имеет украинское происхождение, США подозрительно замолчали и не стали рассекречивать свои спутниковые данные.