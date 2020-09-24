Запад недоволен Молдовой – не стала русофобской за печеньки, как Украина

24.09.2020, Москва, Елена Острякова

Молдова не стала русофобской страной, хотя имела к этому больше предпосылок, чем Украина.

Об этом российский политолог и телеведущий Дмитрий Куликов заявил на встрече с молдавскими экспертами и журналистами в ходе телемоста, организованного Международным медиа клубом «Формат А3», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Молдавия не является русофобской страной. Хотя вас туда усиленно толкали. Вы должны были стать русофобской страной. Кстати, поэтому вами так и недовольны. Мы вам печеньки дали? Дали. Задницы можете мыть в Италии старикам? Можете. Че вам еще надо? Объявляйте себя ненавистником России. А вы не объявляете.

Постсоветское пространство, по крайней мере, юго-западное от России, то есть от Молдавии до Белоруссии включительно сразу же с 91-го года, интенсивно стремилось в Европу, очень хотело. Молдавия лучше всего подходила для того, чтобы стать полностью там частью Евросоюза. И вам, кстати, немного – всего лишь объединиться с Румынией. И все – вы в Евросоюзе. А вы что-то не приняли такое решение.

Я этот вопрос задаю не как ситуативный, а как принципиальный, который говорит о границах печенек. У вас-то есть гораздо больший соблазн, чем безвиз. Молдавия этот соблазн преодолела, а Украина – нет. Вся западная Украина хоть чучелом, хоть тушкой хочет туда попасть, и не важно, сколько это будет стоить», – сказал Куликов.

Сам он предполагает, что причина в осознании молдаванами себя как части русской цивилизации, которая позволят народам сохранять свою идентичность.

«Молдавия продвинулась гораздо дальше других постсоветских стран в части освоения необходимого опыта. Вы говорите: не принадлежим мы румынам. И вместе с ними как часть Румынии мы не хотим быть европейцами. Это у меня гипотеза такая. В чем отличие русской цивилизации? А ты в русской цивилизации можешь быть русским, оставаясь молдаванином. А вот быть молдаванами в Евросоюзе вы не сможете. Вы должны будете стать румынами. Вы это знаете, и поэтому вы туда не пошли», – сказал Куликов.