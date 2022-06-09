Запад заставил шантажом власти Болгарии, Македонии и Черногории закрыть небо Лаврову

Запад мог заставить шантажом власти Болгарии, Македонии и Черногории не допустить визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию.

Об этом на веб-семинаре заявила старший научный сотрудник Отдела анализа социокультурных оснований политических процессов Института социологии РАН Зоя Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видимо, что-то есть у международного сообщества на лидеров этих стран, что они были вынуждены принять такие неприемлемые с точки зрения международной дипломатии требования. Я здесь вижу стремление оторвать балканские государства от России и уменьшить ее влияние на Балканах.

Это является магистральной линией внешнего фактора на Балканах в течение не одного столетия с 19 века… Такая ожесточенная политика объединенного Запада в отношении Сербии объясняется тем, что малейшие реинтеграционные процессы на Балканах и на постсоветском пространстве пресекаются на корню. Этому придется серьезно и долго противостоять, если мы хотим принести мир, и если на Балканах хотят сохранить свой суверенитет», – сказала Клименко.