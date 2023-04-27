Запорожье наводнили иностранные наёмники. Что говорят радиоперехваты

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Город Запорожье наводнили иностранные боевики со всего мира. Они приехали зарабатывать деньги и крайне недовольны уровнем боевиков ВСУ, с которыми приходится взаимодействовать.

Об этом в эфире НТС сообщил представитель администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принцип какой – режим Зеленского превратил город Запорожье, по сути, в такую базу боевиков и террористов со всего мира. Количество боевиков иностранного легиона в городе максимальное по сравнению с другими направлениями. Причем, здесь каждой твари по паре. Понятно, лидируют поляки со своей недоимперией «от моря до моря», чеченоязычные «шайтаны», как их называют чеченские власти, то есть, боевики Ичкерии, которые сбежали за рубеж и теперь воюют на стороне фашистов. Плюс, соответственно, грузин очень много, есть боевики Джебхат ан-Нусра и ДАИШ, он же ИГИЛ. – пояснил он.

– Показательный момент – наши «Калибры» время от времени их калибруют на базах отдыха, в пансионатах, профилакториях, корпусах заводов, во всевозможных административных зданиях. То есть, счёт уничтоженных нацистов и иностранных боевиков в городе Запорожье уже давно перевалил за тысячу. Они даже не на передовой погибли, а просто их отправляют к Бандере и Шухевичу, хотя в их случае к Гитлеру или Муссолини».

Недавно в своем телеграм-канале Рогов выложил радиоперехват разговора двух легионеров, которые ругают ВСУ.

«Долго обсуждали, что это перехват разговоров людей из Прибалтики или Польши, которые общались с немецкоязычными людьми, то есть, для которых немецкий является родным. Кто это, голландцы, немцы, австрийцы, – сложно сказать. Но абсолютно это не носители английского языка, что очевидно. Понятно, что ЦИПсО сразу зарядилось, и если вы зайдёте на этот перехват, то там тысячи комментариев. Нормальный человек не может часами заниматься только тем, чтобы выдавать комментарии. При том, что мы почистили часть всевозможной чернухи с фото и видео трупов, каких-то мерзостей и порнографии, которые сразу высыпают, – подчеркнул Рогов.

– Да, это переговоры, где чётко звучит обсуждение проблем о том, что ВСУшники не прикрывают, ничего не делают, и подтверждает факт нехватки у противника собственных подготовленных специалистов. Что наёмники в более грубой форме, чем мы сейчас в эфире, в значительно более грубой форме обсуждают уровень подготовки ВСУшников и называют их самыми последними словами… Но тут такое дело: когда ты едешь убивать, но не готов умирать, ты обречён на поражение. И у меня нет сомнений, что всех этих нацистских чертей мы сгоним с родной земли».