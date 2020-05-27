Затулин: Национальная идея Украины – чтобы у русских корова сдохла

27.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина демонстрирует непонимание того, как строить государство, на протяжении всех лет своей «независимости», в том числе и президентстве Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что санкции, особенно в период пандемии, давно стали анахронизмом. Никто не может объяснить, как можно призывать к совместной борьбе с эпидемиями и одновременно продолжать настаивать на разного рода санкциях. Украина, которая в случае с санкциями действует, скорее, себе во вред, чем на пользу, всё время действует в духе прежнего подхода, когда, если у соседа есть корова, надо не свою заиметь, а зарезать корову соседа.

Поэтому Украина, которая нуждается и в российском транзите, и в российском газе, и вообще в российском рынке, которому никакой замены она не нашла даже после лет своего сотрудничества с Европой продолжает настаивать, что сами Минские соглашения, по Зеленскому, нужны только для того, чтобы сохранялись санкции», – заявил Затулин.

«То есть, Зеленский оправдывается перед радикалами, националистами, почему он вообще не отказывается от «Минска»: потому что, если он откажется, могут снять санкции. А санкции для нас – важнее всего. То есть, важнее всего не возвращение Донбасса, не убеждение людей на той стороне, что Украина изменилась и можно теперь безопасно в ней жить, а важнее всего – досадить России», – отметил депутат.

По его словам, с таким подходом Украина на перспективу ничего не приобретёт, при том что отношения с Европой продолжают ухудшаться.

«Да, конечно есть пресловутая европейская, атлантическая солидарность, в соответствии с которой надо всё время говорить про Украину: что бы дитя не делало, лишь бы не плакало, поэтому что бы Украина не делала, она всегда права, потому что она бедная жертва агрессии и всего остального. На самом деле, Украина – это жертва собственной внутренней русофобии и непонимания того, как строить государство на протяжении уже всех лет независимости Украины», – добавил Константин Затулин.