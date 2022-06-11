Заукраинский эксперт прозрел: Россию не победить в войне

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Новости Украины

Вооруженные силы Украины даже при максимальных поставках западного оружия не в состоянии переломить ход войны и перейти в наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» заявил азербайджанский военный аналитик Агил Рустамзаде.

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Он утверждает, что Киев не имеет шансов военным путем победить Россию, а потому нужно «добиваться политического поражения».

«Непрекращающееся политическое давление Запада и слишком большая цена войны для экономики приведут к тому, что Россия вынуждена будет закончить эту войну. То есть еще раз: Россия не та страна, которую можно победить военным путем», – считает Рустамзаде.

Издание обратило внимание, что в течение первых месяцев его прогнозы были куда более оптимистичными для Украины.

«Я ожидал, что англосаксы надавят и все государства ЕС оперативно поставят вам огромное количество оружия. Но они не пошли по этому пути. И, знаете, они могли принять свое решение потому, что война проходит в контуре противостояния России и коллективного Запада. Запад воюет комплексно: военно-политически и экономически. Россию изматывают, а вам не дают упасть. Такой алгоритм», – оправдывается эксперт.

Он полагает, что в в перспективе одного-двух месяцев Запад так или иначе увеличит украинские огневые возможности.

«Но в силу того, что у вас не будет очень много оружия, вы не сможете сделать перелома в этой войне и перейти к наступательным операциям. Вам дадут столько оружия, сколько будет достаточно для того, чтобы вы размалывали противника в оборонительных боях. Иначе ваши наступательные операции и удары по территории России спровоцируют как начало всеобщей мобилизации в России, так и начало массового движения добровольцев и контрактников», – предупреждает аналитик.

Он обращает внимание, что сегодня порядка 80 процентов граждан РФ поддерживают действия своего руководства.

«В такой ситуации страна с меньшим потенциалом не имеет шансов перед ядерной державой. Я все эти дни старался прийти к пониманию логики Запада. Очевидно, что нет никакого единого коллективного Запада. Ведущими в этом процессе являются англосаксы. И на сегодня я считаю их подход именно рациональным. Если даже передать вам все оружие стран ЕС, Россия будет продолжать войну», – убежден Рустамзаде.

Эксперт также считает, что Россию, прежде всего политическую и бизнес-элиту, «можно только подвести к такой цене, при которой эта военная операция для нее потеряет любую привлекательность».

«Но вместе с этим хочу заметить, что большинство правительственных аналитиков и военных экспертов действительно дружно продолжают твердить украинскому обществу, что не сегодня-завтра у нас начнется контрнаступление, что у России заканчиваются ресурсы и прочее. Так нельзя. Россия с таким темпом войны может воевать годами, постоянно подпитывая свою 150-тысячную группировку», – резюмировал аналитик.