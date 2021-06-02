Заявлявшего «Не скрываю, что дебил» экс-министра отправили в «Укроборонпром»

02.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назначен главой Наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение о назначении Милованова было принято на заседании обновленного состава Наблюдательного совета «Укроборонпрома», на котором его кандидатуру поддержали единогласно, говорится в сообщении.

Кроме Милованова, в набсовет концерна входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, бывший гендиректор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма и промышленник, бывший член Наблюдательного совета банка «Сич» Александр Носов.

Политолог Константин Бондаренко считает Милованова «компромиссной» фигурой, уравновешивающей в набсовете интересы окружения Зеленского и западных корпораций.

«Назначение Милованова стоит рассматривать исключительно в контексте продвижения интересов так транснациональных корпораций, которые представляет Милованов, так и некоторых лиц в офисе президента. Милованов – это компромиссная фигура поскольку он в последнее время был ещё и советником Ермака. В данной ситуации такая компромиссная фигура уравновешивает интересы как западных партнеров Украины, так и офиса президента», – говорит политолог.

Ранее олигарх Игорь Коломойский назвал Милованова дебилом, который должен уйти в отставку. Сам Милованов после этого заявил: «Я этого не скрываю, что я дебил». Правда, потом уточнил, что шутит.

Кроме того, Милованов говорили о ненужности книг для образования и признавался, что ему скучно читать.

Также скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон угрожал Милованову, что перекусит его и не поперхнется.