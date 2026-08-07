У Украины всё ещё достаточно генерации на зиму. Нужны удары по новым целям – Басурин
Чтобы окончательно лишить Украину электроэнергии, необходимо точечными ударами по подстанциям изолировать все АЭС.
Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил военный эксперт, экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Румыния, в связи с нехваткой воды, обмеления Дуная, они останавливают атомную электростанцию, потому что не могут охлаждать. И электроэнергию начинают закупать через Молдавию в Украине.
Значит, в Украине есть лишняя энергия. Значит, мы не всё уничтожили. Значит, зима будет не такая плохая, как они это все рисуют.
Это же картинка на внешний фактор: какие мы (в РФ) плохие, не даем нормально существовать «великой украинской нации», поэтому помогайте нам больше. Но при этом они торгуют излишками. Если бы этих излишков не было, никто бы не торговал ни с какой Молдавией, Польшей или Румынией», – заметил Басурин.
«И зачем мы тянем, чтобы у них эти излишки были? Ну, есть очень много различных возможностей эти излишки просто уничтожить.
Сила Украины, и России в частности – то, что энергосистема создавалась еще при СССР. Та власть готовилась к большой войне, и создавала условия, чтобы системы жизнеобеспечения могли существовать как можно дольше. Вот за счет этого Украина выживает.
Значит, найти нужно болевые точки. Одну болевую точку мы нашли – Одессу. Официально вроде бы туда отказываются заходить какие-то корабли чужих государств.
Если уничтожить все 750-киловаттные подстанции, перетока с АЭС уже не будет. И когда наступит зима, тогда посмотрим, как им весело живётся», – добавил он.
English version :: Читать на английском У Украины всё ещё достаточно генерации на зиму. Нужны удары по новым целям – Басурин