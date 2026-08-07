Чтобы окончательно лишить Украину электроэнергии, необходимо точечными ударами по подстанциям изолировать все АЭС.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил военный эксперт, экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Румыния, в связи с нехваткой воды, обмеления Дуная, они останавливают атомную электростанцию, потому что не могут охлаждать. И электроэнергию начинают закупать через Молдавию в Украине.

Значит, в Украине есть лишняя энергия. Значит, мы не всё уничтожили. Значит, зима будет не такая плохая, как они это все рисуют.

Это же картинка на внешний фактор: какие мы (в РФ) плохие, не даем нормально существовать «великой украинской нации», поэтому помогайте нам больше. Но при этом они торгуют излишками. Если бы этих излишков не было, никто бы не торговал ни с какой Молдавией, Польшей или Румынией», – заметил Басурин.