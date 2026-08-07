Лукашенко не пошатнут ни война, ни послевоенный мир – признание беглого змагара

Елена Острякова.  
07.08.2026 20:33
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Нацизм, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет править еще лет 15, пока ему будет позволять здоровье.

Об этом беглый белорусский политолог Артем Шрайбман заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет править еще лет 15, пока ему будет позволять здоровье....

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«Пока обстоятельства такие, что внешние и внутренние турбуленции не пошатнут этот режим раньше, чем деградирующее здоровье Лукашенко», – сказал Шрайбман.

Он признался, что в 2022 году вместе с другими змагарами верил в ослабление режима Лукашенко.

«Было ощущение, что это ужасно, что происходит в Украине, но хотя бы мы видим некоторую динамику, которая может разрушить тупик, нарисовавшийся во внутрибелорусском кризисе.

Но за несколько лет режим на многих уровнях контроля над страной укрепился. Был экономический рост очень быстрый. Репрессии усилились. Поддержка России усилилась. Милитаризация вышла на пик», – рассуждал Шрайбман.

Теперь он не верит и в то, что окончание войны ослабит Лукашенко.

«Может ослабить, а может, он найдет для себя некую нишу быть более полезным для поствоенного региона», – заключил Шрайбман.

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