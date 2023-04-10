Зеленский готов сдать всё, как Петлюра, лишь бы не наступать сейчас – Рогов
Зеленский стал Петлюрой наших дней и готов обменять часть земель Украины на покровительство Варшавы после провала контрнаступления.
Об этом в эфире «Крым 24» заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тема контрнаступления сейчас постоянно прокачивается, она в информационной повестке номер один, и помимо вот этих идиотских заявлений Данилова, связанных с тем, что он будучи законченным алкоголиком перешёл на запрещённые вещества, которые предпочитает Зеленский. Поэтому у него остатки мозгов вынесло по полной, и он начал придумывать вот эти мерзости, – отметил он. – Все слышали и многие видели в сети публикации «совершенно секретно» Азовское наступление, какие действия будут предприниматься и конкретно прямо планы этих действий как таковых.
И если мы внимательно посмотрим, на Западе так нарочито очень сильно переживают, что это безобразие, откуда это всё делалось, чем это там всё закончится и так далее. А по сути, на мой взгляд, это просто информационный вброс из серии «Киев за три дня». Это выражение «Киев за три дня» в информационное поле запустил такой американский военный персонаж по фамилии Милли. Именно этот генерал говорил об этом ещё до начала СВО и буквально в первый и второй день. Затем именно американские информационные помойки опровергали данное выражение, и делали это с таким видом, как будто это было наше заявление.
То есть они умеют работать с информацией, они умею делать информационно-психологические спецоперации и делают это достаточно качественно: с одной стороны, они завышают какие-то ожидания у людей, ну сказали же Киев за три дня. Почему три дня прошло, а Киев не освобождён? Но мы-то с вами понимаем, что хотя бы потому что Киев за три дня возможно освободить, только снеся его с лица земли. Потому что сопротивление там боевиков, ВСУ, ГУРа, СБУ и прочих террористических структур за три дня сломить невозможно. Американцы да, могут скинуть тяжёлую бомбу и всё уничтожить».
По словам Рогова, в последние дни активизировалась работа ДРГ на территории Запорожской области, что говорит о подготовке к наступлению, как и прицельные удары ракетными системами РСЗО HIMARS и большим количеством разведок боем, которые были проведены за последние три недели.
«Если мы посмотрим по Запорожской линии боевого соприкосновения, то такое было и под Ореховым, и на других направлениях, и здесь. Просто американские и британские военные не жалеют граждан Украины, кидают их на убой, потому что 40-60 человек погибнет – это неважно. Главное – посмотреть, изучить, как выстроена наша система обороны, как быстро идёт реакция наших защитников и какие виды вооружений применяются, – указал Рогов.
– То, что попытка этого наступления будет, у меня сомнения нет. С этим же связан и недавний визит Зеленского в Польшу, потому что Зеленский ищет для себя отступные пути для того, чтобы сбежать после провала наступления и, чтобы оставить естественно всё награбленное за собой и получить какие-то гарантии, лучше всего эти гарантии может дать ему одна из вашингтонских башен, младшими партнерами которой являются те же польские элиты. То есть, по сути, сегодня Зеленский – это такой, знаете, Петлюра XXI века. То есть в XX веке именно Петлюра отдал значительную часть западнорусских земель под контроль Польши и затем сбежал, но сильно ему это не помогло, все равно его убили в Париже, и долго он там не смог понаслаждаться западной жизнью.
Зеленский понимает, что его, вполне возможно, ждёт та же судьба. Поэтому сам наступать не хочет, всячески жалуется на недостаток оружия, боеприпасов, ещё чего-то, но как говорится в известном анекдоте: «ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус». С Зеленским тоже самое происходит».
Спасибо!
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