Зеленский готов сдать всё, как Петлюра, лишь бы не наступать сейчас – Рогов

Зеленский стал Петлюрой наших дней и готов обменять часть земель Украины на покровительство Варшавы после провала контрнаступления.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Тема контрнаступления сейчас постоянно прокачивается, она в информационной повестке номер один, и помимо вот этих идиотских заявлений Данилова, связанных с тем, что он будучи законченным алкоголиком перешёл на запрещённые вещества, которые предпочитает Зеленский. Поэтому у него остатки мозгов вынесло по полной, и он начал придумывать вот эти мерзости, – отметил он. – Все слышали и многие видели в сети публикации «совершенно секретно» Азовское наступление, какие действия будут предприниматься и конкретно прямо планы этих действий как таковых.

И если мы внимательно посмотрим, на Западе так нарочито очень сильно переживают, что это безобразие, откуда это всё делалось, чем это там всё закончится и так далее. А по сути, на мой взгляд, это просто информационный вброс из серии «Киев за три дня». Это выражение «Киев за три дня» в информационное поле запустил такой американский военный персонаж по фамилии Милли. Именно этот генерал говорил об этом ещё до начала СВО и буквально в первый и второй день. Затем именно американские информационные помойки опровергали данное выражение, и делали это с таким видом, как будто это было наше заявление.

То есть они умеют работать с информацией, они умею делать информационно-психологические спецоперации и делают это достаточно качественно: с одной стороны, они завышают какие-то ожидания у людей, ну сказали же Киев за три дня. Почему три дня прошло, а Киев не освобождён? Но мы-то с вами понимаем, что хотя бы потому что Киев за три дня возможно освободить, только снеся его с лица земли. Потому что сопротивление там боевиков, ВСУ, ГУРа, СБУ и прочих террористических структур за три дня сломить невозможно. Американцы да, могут скинуть тяжёлую бомбу и всё уничтожить».