Зеленский не проплыл и метра, но уже обделался по самые уши

03.04.2019, Херсон, Владимир Гладков

Если встреча Владимира Зеленского как президента Украины с президентом России Владимиром Путиным возможна лишь после «возвращения» Крыма, то состояться такой встрече не суждено.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик напомнил слова Зеленского в ходе первого брифинга по результатам объявления экзитполов после завершения голосования вечером 31 марта.

«Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько готовы ещё компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всём их страшном, жестоком, отвратительном пути?» – заявил тогда Зеленский.

«Для тех, кто не сразу осознал смысл сказанного комиком и шоуменом, который резко превратился в политика высшего уровня Украины, поясню. Российская Федерация, после Всекрымского референдума 16 марта 2014 года, приняла решения на уровне высших органов власти, парламента и президента России, – принять в состав России Крым и Севастополь. Это решение окончательное, бесповоротное и не подлежащее никаким обсуждениям», – объяснил Журавко.

По его мнению, Зеленскому не хватает «правовой культуры и знаний, чтобы не использовать слово «Крым» в манипуляциях и политических дискуссиях».

«Ведь говоря о «возврате Крыма Украине», Зеленский нарушает нормы международного права на свободное волеизъявление и самоопределение более двух миллионов жителей Крыма, которые, кстати, и их предки, сотни лет до 1954 года пребывали в составе российских земель, хоть и в разных государственных образованиях.

А сказав так, как Зеленский сказал, выходит, что его встреча как будущего президента Украины с президентом России Путиным, возможна лишь уже после ожидаемого Зеленским возвращения Украине Россией полуострова Крым вместе с городом Севастополем.

Но раз само событие в виде возвращения Крыма и Севастополя Украине невозможны, то и невозможна сама встреча Зеленского с президентом России Путиным! Вот и весь сказ о том, как «лягушка вола съела», – написал Журавко.

«А жаль, ведь такое хорошее начало могло быть у следующего президента Украины. Но, похоже на то, что он, даже еще не нырнув и не проплыв и одного метра, полностью обделался по самые уши, дурно отравляя воздух вокруг себя.

Игра лживых и кровавых политиков Украины еще продолжится. Еще непонятно, кто во втором туре выиграет выборы. Порошенко просто так власть не отдаст. И последствия для Украины могут быть катастрофическими. Можно рассматривать разные сценарии, но все они приведут к развалу страны», – добавил он.

Тем не менее, по мнению Журавко, Украину спасти ещё можно, хотя бы в границах без Крыма и Донбасса.

«Только с помощью России и других дружественных держав постсоветского пространства, и изгнания с территории Украины самых кровавых и жестоких нацистов-фашистов, паразитирующих на многострадальном народе моего Отечества», – подчеркнул экс-нардеп.