Зеленский полностью уверовал в поддержку США и готов на безумный шаг в Донбассе – Василий Волга

Новости Украины

Украинские военные убеждены, что Россия не будет вмешиваться, если ВСУ начнут наступление, а в Чёрном море будет находиться Шестой флот США. Поэтому в настоящее время ведется подготовка к наступлению на Донбасс.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Украинская сторона не скрывает своих намерений. Будет новая попытка пробовать Донбасс на прочность, попытка посмотреть, каким образом это можно сделать. Надо понимать, что у украинских военных в голове есть такое убеждение, что если бросок будет осуществлён, то все разговоры о том, что на границе России и Донецкой и Луганской областей стоит девяностотысячная группировка российских войск, кончатся ничем. Им кажется, что если в Чёрном море будет стоять Шестой флот Соединённых Штатов Америки, то русские не будут рыпаться. У украинских военных есть железобетонные убеждённость в этом. Они считают, что они уже готовы, что вооруженные силы Украины на Донбассе уже на голову превосходят ополчение Донбасса, и готовы нанести удар, стремительный удар, на которые Россия не станет реагировать, если в Чёрном море будет стоять Шестой флот США», – сказал Василий Волга.