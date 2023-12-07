Зеленский собирается заменить Залужного на такого же бездарного, но послушного Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский собирается сместить командующего ВСУ Валерия Залужного, и на его место назначить генерала Александра Сырского.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Я общаюсь со многими военными, командирами. Одни из них в тех частях, где Сырский управляет, а другие – где люди Залужного. И знаете, сказать что там дела идут намного лучше, чем у соседей, что там лучше организация управления – извините, это не так», – сказал Бутусов.

Он подчеркнул, что Александр Сырский является таким же бездарным командиром, сгубившим множество солдат, как и остальные украинские генералы.

«Будет ли такая замена качественными изменениями в ВСУ? Нет. Скажу без осуждения генералов, но убеждён, что замена Залужного на Сырского не приведёт ни к каким качественным изменениям в управлении войсками. Во всяком случае, я не вижу никаких качественных изменений там, где управляет Сырский.

Посмотрите провальную ситуацию по Бахмуту и Соледару. Что у нас, какие-то выводы с этого сделаны? Кто-то строил оборонительные рубежи, есть качественные изменения в управлении? Скажу такую вещь, что это очень дискуссионная мысль, где качественней управление.

И зачем тогда менять? Это политическая замена? Одну менее лояльную фигуру меняют на более лояльную? Мне казалось, что во время войны если президент поднимает вопрос, что ему не нравится главнокомандующий ВСУ, то причины этого должны быть не политическими, а первое, второе и третье», – резюмировал Бутусов.