Зерновая сделка будет работать и без России, но есть проблемы – западные чиновники

01.11.2022  10:11 (Мск), Берлин
Никита Еременко.  
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Германия, Дзен, Зерно, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Торговля, Транспорт, Франция, Экономика


Приостановка участия РФ в зерновой сделке не помешает экспорту украинской сельхозпродукции. Правительство Франции совместно с другими странами ЕС работает над экспортом украинского зерна по сухопутным коридорам.

Об этом заявил BBC французский министр сельского хозяйства Марк Фесно.

Приостановка участия РФ в зерновой сделке не помешает экспорту украинской сельхозпродукции. Правительство Франции совместно...

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«Мы часто обсуждаем это на европейском уровне — пытаемся определить, возможно ли, в ситуации когда перевозка морским путем окажется невозможной, осуществлять ее наземным транспортом», – сказал в радиоинтервью французский политик.

По его словам, такие маршруты могли бы проходить через Румынию или Польшу. Французский министр сельского хозяйства уже обсудил этот вопрос с другими европейскими странами, в частности Германией.

Тем временем немецкое правительство призвало Москву вернуться к участию в зерновом соглашении. Как заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, соглашение о вывозе зерна было чрезвычайно успешным.

Со своей стороны основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn жалуется, что не может полностью задействовать свои мощности для экспорта украинского зерна из-за пограничной бюрократии ЕС.

«Мы могли бы ездить еще больше, если бы прохождение границы на внешней границе ЕС было быстрее», — сказал представитель компании немецкому изданию Zeit.

Он отметил, что необходимо будет расширить и ускорить инфраструктуру и пограничные процессы на внешних границах ЕС.

«По нашему мнению, централизованная координация, стратегическая и операционная, позволит перевозить больше грузов по железной дороге. Спрос на транспортные мощности очень большой. Мы ездим, сколько можем», — добавил спикер Deutsche Bahn.

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