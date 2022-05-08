«Ждите, орки, скоро придем в Белгород». К чему приводят ошибки в информ сопровождении спецоперации

Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алехин, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

Одна из важнейших задач, влияющая на весь ход специальной военной операции – информационная. Казалось бы, практически все медийные ресурсы страны круглосуточно, в той или иной степени, задействованы в освещении боевых действий на Украине. На различных направлениях фронтов трудятся опытные профессионалы из числа репортеров, в студиях политических ток-шоу эксперты и аналитики со стажем. А должного эффекта, четкого и ясного представления и понимания у многомиллионной аудитории нет, включая жителей освобожденных территорий Украины и приграничных районов России.

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Поясню на конкретных примерах Харьковского направления. Во-первых, здесь особенно «оживленно» в последние дни. Линия Изюм-Барвенково-Славянск-Краматорск стала одной из главных в наступлении на Донбасской дуге. Во-вторых, приграничные регионы, в первую очередь, Белгородская и Курская области, оказались практически в прифронтовой зоне. Здесь не прекращаются ежедневные обстрелы населенных пунктов, даже попытки прорывов разведывательно-диверсионных групп противника. В-третьих, на севере-востоке от Харькова ВСУ пытается контратаковать и отодвинуть российскую армию ближе к границе Харьковской и Белгородской областей. Напомню, расстояние от пограничных пунктов Нехотеевка и Шебекино до зоны боевых действий – 25-40 километров.

Украинские пропагандисты сразу воспользовались удобным моментом и превратили занятие нескольких сел поблизости Харькова «во вселенскую перемогу». Таким образом вселили уверенность среди солдат и офицеров ВСУ и нацистских формирований в скорой «победе», а многочисленным пользователям соцсетей дали повод раздухариться на полную катушку.

«Ждите, орки, скоро придем в Белгород», – самое распространенное мнение украинского сигмента интернета.

И пошли всевозможные вбросы. К сожалению, на эту удочку клюнули и наши пользователи. А некоторые эксперты и военные из числа пенсионеров стали убеждать, что без всеобщей мобилизации наше наступление на Украине невозможно. И пока мы, мол, «топчемся на месте», командование ВСУ уже перебрасывает на фронт резервы из центральной и западной частей страны.

«На передовую прибывают соединения, значительно пополненные резервистами. И под Харьковом наши войска уже оставляют свои позиции и отходят вглубь оборонительных линий. После выхода подразделений ВС РФ из Старого Салтова вывод войск с северо-восточной окраины Харькова был вопросом времени. А когда подорвали мост через реку Муром между Русскими Тишками и Черкасскими Тишками, угроза окружения стала очевидной. Чтобы предотвратить запирание ВС РФ в котле, командованием было принято решение о выводе российских подразделений из Циркунов, Черкасских Тишек и Липцов. Передовые отряды ВСУ вошли в Липцы. В Циркунах идёт зачистка. Украинские подразделения вскрывают подвалы, проверяют телефоны местных жителей, ищут агентов и осведомителей российских войск»,- вот мнение экспертов.

Скажу сразу, каждый человек из числа экспертов может высказаться и поделиться мнением. Ни в коем случае не хотелось бы опровергнуть и уличить во лжи репортеров и блогеров. Но не стал бы так откровенно влезать в дела военных профессионалов и спецов. Особенно на фоне оперативных и тактических действий наших войск. Вся информация с мест должна быть оперативной, четкой, продуманной, согасовываться с представителями командования группировки на каждом направлении, включая Харьковское.

А как получается на деле. В который раз заостряю внимание на создание мобильных пресс-центров, или информационных оперативных штабов, как хотите назовите. Они не созданы (боюсь ошибиться) они не видны в информационном поле вообще. Если всей информационной работой руководит министерство обороны РФ, значит с ним должны согласовывать свои действия пресс-службы Росгвардии, других силовых структур, задействованных в операции. А также СМИ приграничных регионов, включая таможню и ФСБ. Только слаженная и согласованная работа между социальными группами, ведомствами принесет результат. Будет меньше слухов и домыслов, панических настроений, придет больше понимания и осмысления происходящих событий, информированности среди населения.

Скажем прямо, пока силовые и региональные государственные структуры решают, преимущественно, свои собственные, узкопрофильные задачи. Порой до курьезов доходит. В конце февраля вышел первый номер газеты «Харьков сегодня». Он предназначен, в первую очередь, для жителей миллионного города и области. Дело хорошее и нужное, слов нет. Уже и четвертый выпуск отпечатан. А поступает издание к читателям освобожденных районов области? Не уверен.

Или информационные сводки от пресс-службы Росгвардии. На днях сообщили об уничтожении диверсионного отряда неонацистов во главе с руководителем ячейки теробороны Харькова. Какой такой ячейки – недоумевают пользователи интернета, уже достаточно осведомленные в том, что никаких «ячеек» не существует, есть полнокровный батальон теробороны, который возглавляет отпетый нацист Немичев. О нем ни слова. Правда, потом в Москве дали подробное пояснение, что такое тероборона.

Это не мелочи, как может показаться на первый взгляд. Людям нужна проверенная, достоверная и расширенная информация. Тогда они будут больше доверять официальным источникам. И таких нестыковок, неточностей, откровенных ляпов хватает. Вот почему важно в этих случаях информация с мест-оперативная, правдивая, без замалчивания некоторых ключевых, важных моментов, влияющих на весь ход военной операции.

В связи с этим остановлюсь на примере обыкновенной пенсионерки, жительницы одного из сел Двуреченского района Харьковской области, всего в двухдесятках километров от российской границы. Анна Ивановна Иванова, «бабушка с Красным знаменем». Стала уже легендарной в России и во многих странах мира. На мой взгляд, символом не только специальной военной операции, но мирных жителей освобожденных и освобождаемых регионов Украины. Не стану обсуждать и искать виновных в том, почему эта женщина оказалась в лапах украинских силовиков и пропагандистов, и находиться под сильным психологическим давлением. Уверен – история будет иметь продолжение.

В нашем медийном пространстве эту ситуацию комментируют весьма неохотно, некоторые особо ретивые «патриоты» придумывают некие оправдания, мол, не стоило так заострять внимание.

Убежден, стоит. Надеюсь, наши чиновники, особенно регионального уровня не станут прятать памятники и стирать многочисленные плакаты и граффити на стенах домов с изображением бабушки, которая уже по праву вошла в историю и стала настоящим символом единения народов страны под названием СССР и тех людей, которым предстоит жить вместе в настоящем и будущем. Несмотря на все идеологические, даже враждебные отношения, вылившиеся в военные действия. У политтехнологов киевского режима отсутствуют всякие красные линии. Они цинично, извращенно нарушают все нормы морали, сострадания. Ничему не стоит удивляться – психологическое воздействие и давление на беззащитных стариков-норма в украинском обществе. А сколько таких мирных, сочувствующих, пророссийски настроенных на освобожденных территориях людей разных возрастов, пусть и озлобленных, переформатированных в сознании и поступках. Но это – наши люди, общей культуры, языка, веры. Мы не имеем право их предать. И в этом состоит также одна из главных задач наших пропагандистов, информационщиков, экспертов и политологов. Не только в Москве, но и на местах.