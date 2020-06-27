Жириновский: Лукашенко проиграет выборы, но сохранит власть силой

27.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проиграет очередные выборы, но применит силу, чтобы сохранить власть.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По всем данным он проигрывает выборы. Но он сделает то, что я советовал Трампу. В его руках вооруженные силы, мощнейший комитет государственной безопасности (это последние остатки советского КГБ). И он введет чрезвычайное положение, если вдруг кто-то попытается объявить, что он проиграл выборы», – сказал Жириновский.

Он также считает, что Лукашенко попытается передать свой пост одному из сыновей по наследству.

«Он от власти не уйдет, она в крови у него. И три взрослых сына. Поэтому здесь скорее будет семейный переворот, но при условии, если кто-то из сыновей станет президентом. От власти он не уйдет. Как Янукович, он никуда уезжать не будет, хотя мы с удовольствием ему поможем. Но он человек, который не допустит проигрыша, хотя он должен понимать: почти 30 лет у власти – народ устал», – сказал Жириновский.