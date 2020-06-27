27.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы
Просмотров:

Жириновский: Лукашенко проиграет выборы, но сохранит власть силой


Президент Белоруссии Александр Лукашенко проиграет очередные выборы, но применит силу, чтобы сохранить власть.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По всем данным он проигрывает выборы. Но он сделает то, что я советовал Трампу. В его руках вооруженные силы, мощнейший комитет государственной безопасности (это последние остатки советского КГБ). И он введет чрезвычайное положение, если вдруг кто-то попытается объявить, что он проиграл выборы», – сказал Жириновский.

Он также считает, что Лукашенко попытается передать свой пост одному из сыновей по наследству.

«Он от власти не уйдет, она в крови у него. И три взрослых сына. Поэтому здесь скорее будет семейный переворот, но при условии, если кто-то из сыновей станет президентом. От власти он не уйдет. Как Янукович, он никуда уезжать не будет, хотя мы с удовольствием ему поможем. Но он человек, который не допустит проигрыша, хотя он должен понимать: почти 30 лет у власти – народ устал», – сказал Жириновский.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть