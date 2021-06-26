Жириновский нашёл акул в Черном море и объявил Сталина «малограмотным»

26.06.2021, Москва, Владимир Гладков

В случаях, подобных провокации британских ВМС в российских водах, нужно немедленно открывать огонь по нарушителю, чтобы больше никому не было повадно вторгаться.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правдаe» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас были предупредительные выстрелы. В следующий раз надо отбомбить ближе к корме, к судну, чтобы волна морская как следует окатила этот кораблик, и матросы бы попросились на берег…То есть, усиливать заградительные меры, чтобы никому неповадно было не только вторгаться в территориальные воды России, а подходить вообще», – рекомендовал политик.

«В международных правилах – это территориальные воды России, по всем международным картам – это воды Украины», – отметил либеральный радиоведущий Владимир Ворсобин, ранее поддержавший Беломайдан.

«У меня позиция одна – это наши территориальные воды, и кто ещё раз пересечет границу наших территориальных вод, это судно будет разбомблено. И акулы, и рыбы будут жрать вкусное мясо британских моряков. Вот так нужно сказать, и они близко и на сто километров не подойдут», – парировал Жириновский

«Когда вы говорите, что международное право есть, я согласен. Но 80 лет назад немцы знали международное право и нарушали границы СССР. Ежедневно по всей границе от Мурманска до Одессы вторгались немецкие самолёты. Чего они про международное право не думали?» – напомнил парламентарий.

«Если бы Сталин был более умный человек, мы бы раздолбали полностью все немецкие армии, 200 дивизий, на территории Польши и сохранили бы жизнь наших солдат, и война бы длилась 2-3 месяца», – разошёлся Жириновский. «Но малограмотный человек сидел в Кремле, за это мы ответили страшными потерями, и сегодня ещё решаем, кто виноват, да где, да международные воды, эсминец вошёл – расстрелять сразу, немедленно», – добавил политик.

Отметим, что ставленник ЛДПР глава думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий высказывал куда более примирительную позицию.