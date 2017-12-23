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От Порошенко начинают разбегаться как от чумы
Проект объединения Блока Петра Порошенко с «Народным фонтом» больше не актуален – Яценюк, всего скорее, будет реанимировать свой самостоятельный проект, осознавая, что президент все больше утрачивает популярность и возможность переизбраться.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вчера два депутата, которые были во фракции БПП, Кишкарь и Кривенко, оставили эту партию. Для меня это очень серьезный симптом, который говорит о том, что субъектность БПП постепенно теряется в парламенте.
Другой серьезный симптом – ряд телеканалов вернули рекламные ролики с Арсением Яценюком, лидером «Народного фронта». То есть они ищут самостоятельного движения дальше, без «Блока Петра Порошенко».
Они не хуже нас с вами понимают то обстоятельство, что «Блок Петра Порошенко» превращается в токсичный политический проект, и от него как от чумы будут бежать другие политические силы», — сказал Матвиенко.
Метки: Арсений Яценюк, Блок Петра Порошенко, БПП, Константин Матвиенко, Народный фронт
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