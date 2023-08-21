Аэродромы в тылу России атакуют кочующие украинские ДРГ – Шурыгин

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Недавний удар по военному аэродрому в Новгородской области, в ходе которого был потерян российский бомбардировщик, был нанесен кочующей диверсионной группой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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«Нельзя не увидеть параллели между недавней атакой военного аэродрома в Сольцах и июньскими ударами БПЛА в Смоленской области. Всех из связывает близость к объектам атак крупных трасс. И там и там использовались легкие тактические дроны. Ещё в июне мы написали, что логично сделать вывод о том, что на российской территории действуют кочующие группы украинских боевиков-террористов. Так, оба удара в Смоленской области чётко привязаны к крупным трассам, проходящим здесь. Деревня Девасы стоит на трассе М1 Минск – Москва в пригороде Смоленска. Пересна находится южнее на трассе Р-120 Смоленск – Рославль. Расстояние от одного пункта до другого 85 километров – чуть больше часа езды. И, судя по таймингу ударов, украинская ДРГ передвигалась от трассы М-1 в сторону Рославля и далее либо на Брянск, либо в сторону Белоруссии на Кричев», – пишет эксперт в своем тг-канале.

Он считает, что почти наверняка для прикрытия был использован грузовой автомобиль, который не вызовет подозрения, поскольку обе трассы являются крупными транспортными артериями, в такого рода трансопртном средстве удобно спрятать небольшие дроны при досмотре на посту ГИБДД.

Кроме того, автор указывает, что нынешний удар вновь нанесён в этом же районе.

«Фактически на той же трассе, только севернее, но ближе к границе с Эстонией. А сам аэродром находится рядом с трассой Новгород – Псков. И если прошлые удары пришлись по второразрядным целям – газокондесантым станциям, видимо, в силу низкого уровня информированности местной агентуры, то в этот раз удар был куда более продуман и чувствителен. Традиционный вопрос: где «Смерш»? Где расстрелы диверсантов и предателей?», – возмущается Шурыгин.

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