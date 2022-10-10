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Новости Украины

Региональная группировка Союзного государства будет развернута в Белоруссии.

Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с военными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Минск получил по неофициальным каналам предупреждение о нанесении удара по Белоруссии с территории Украины

«Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2». Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», – сказал Лукашенко.

По его словам, открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, однако процесс пошёл.

Формирование группировки уже началось, оно идет в течении двух дней.

«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа этой группировки – армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, сделаем все, чтобы не было», – сказал Лукашенко.

Политолог Алексей Дзермант прокомментировал сегодняшние решения в своем ТГ-канале.

«И еще раз, если кто-нибудь когда-нибудь скажет, что Беларусь – не самый надежный союзник России, плюньте ему в лицо. Мы делаем все, что необходимо, чтобы помочь России. И сами подвергаемся очень серьезному риску, но мы свой выбор сделали. И мы победим», – написал он.

Политолог Сергей Марков прогнозирует:

«Видимо, Белоруссия вступает в войну… Население Белоруссии 10 миллионов. Но армия Белоруссия хорошо подготовлена. И белоруссы ненавидят и бандеровцев, и поляков. Лукашенко крутой и армия Белоруссии может действовать жестко», – рассуждает Марков.

Из Киева уже раздаются угрозы.

«Без вопросов, режим картофельного фюрера будет уничтожен сразу», – угрожает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

А глава офиса украинского президента Андрей Ермак пригрозил Минску «последствиями собственных решений».

Боевик «Азова» Родион Кудряшов пишет:

«Есть риск захода через Припять со стороны лукашенковских тварей. Продолжаются атаки на столицу… Но Украина выстоит! ВСУ готовы ко всему! Враг ответит так за свою подлость и коварство так, что мало не покажется! Все будет Украина… Теперь крошить будем не только русских свиней, но и беларуских овец тоже», – грозит террорист.