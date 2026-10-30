У так называемой «объединенной Европы» нет лидера, поэтому ряд стран уже стал задумываться о собственных национальных интересах и смотрит в сторону переговоров с Россией, как например, сделали недавно главы Финляндии и Норвегии, инициативно позвонив в Кремль. Это чревато расколом внутри ЕС, что сделает Европу слабой накануне большой войны.

Об этом в эфире канала «Wirtualna Polska News» заявил генерал-лейтенант польской армии в отставке Богуслав Пацек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что они не единственные. Это, конечно, очень плохой сигнал, подтверждающий точный диагноз Владимира Путина – уже много лет назад стало ясно, что Европу можно разделить, что Европа может расколоться, и что Европа слаба, когда она разделена. И сегодня не только эти лидеры начинают беспокоиться и думать о своих интересах, об интересах своих государств. Это не сулит Европе ничего хорошего. Это не сулит Европе ничего хорошего в сфере безопасности, но это влияет и на многие сферы функционирования Европы. Потому что в прогнозе для Европы в мире, где происходит масштабное столкновение между Китаем и США, у Европы нет другого выбора, она должна объединиться. У нас нет лидера!», – причитал поляк.

«Вот почему государства пытаются вести переговоры по отдельности. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза – Урсула фон Дер Ляйен не пользуется большим уважением на мировой арене. Европейский Союз не выполняет эту роль, хотя у него больше всего возможностей для этого, и в некоторых сферах ему это удается, в экономике, часто во внешней политике. Но лидера не хватает. Когда-то все указывало на Германию, но сегодня ясно, что амбиции остались, а вот возможностей нет. Следовательно, именно поэтому Соединенные Штаты играют такую важную роль в Европе. Отсутствие сильного лидера, который бы руководил и при этом затыкал рты таким, как те двое (лидеры Норвегии и Финляндии, – авт.), что были вчера, – это опасно, потому что другие лидеры смотрят на это, может и не с завистью, но с беспокойством, думая, что, возможно, пришло время и мне что-то получить, для моей страны», – заявил Пацек.

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