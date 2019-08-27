Белорусские дипломаты опустили истеричных литовских коллег цитатой из Толстого

27.08.2019, Москва, Елена Острякова

МИД Литвы разразился очередными нападками на Белорусскую АЭС, строительство которой завершается в Островце при поддержке России.

По мнению ведомства, план действий по итогам стресс-тестов не предусматривает выполнение рекомендаций от международных экспертов. Глава МИД Линас Линкявичюс заявил, что для Белоруссии график строительства является более важным, чем обеспечение безопасности АЭС и выполнение рекомендаций международных экспертов.

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Белорусский МИД отреагировал на выпад на своей официальной странице в «Фейсбуке».

«По итогам прочтения очередного заявления литовского внешнеполитического ведомства в отношении Белорусской АЭС на ум сразу же пришли слова Льва Толстого: «Чем виноватее сам перед своей, хотя бы и скрытой, совестью, тем охотнее и невольно ищешь вины других, и в особенности тех, перед которыми виноват». На наш взгляд, это многое объясняет», – написал белорусский МИД.

Белорусские дипломаты подчеркнули, что ни стресс-тесты Белорусской АЭС, ни партнерская проверка со стороны европейских регуляторов не выявили дефицитов безопасности. При этом европейские регуляторы по итогам стресс-тестов рекомендовали Литве выполнить вероятностный анализ безопасности бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива Игналинской АЭС, но Литва этого не сделала.

«Из недавнего сообщения литовского регулятора мы узнали о том, что с начала этого года на Игналинской АЭС произошли десять нарушений, которые касались эксплуатации значимых для обеспечения безопасности систем, демонтажа и дезактивации оборудования, обращения с радиоактивными отходами. Мы, будучи соседями, не имеем никакой информации от литовской стороны: что это были за нарушения, как они сказались на ядерной и радиационной безопасности, когда они будут устранены», – говорится в сообщении.

Напомним, что из трех прибалтийских стран только Литва намерена отказаться от покупки электроэнергии с БелАЭС.