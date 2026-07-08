Теракт в Монако и ликвидация исполнительницы: Зе-офис замазался по самые уши

Обрастает новыми скандальными подробностями дело, связанное с подрывом в Монако днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева.

Подозреваемая в покушении украинка Анастасия Березовская якобы сразу же была задержана французской полицией и дала полный расклад о тех, кто заказал преступление.

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Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что Березовская найдена застреленной под Киевом, а по подозрению в убийстве задержан действующий сотрудник ГУР МО Украины.

«Информация, которой пока нет нигде. Через 10-15 часов после покушения на Ермолаева и членов его семьи данная женщина была задержана французской полицией и дала весь полный расклад, назвала людей, назвала всё. Ее оставили, чтобы как-то на них выйти, начать игру. Они [украинские заказчики] это дело поняли, она, я так понимаю, им созналась, что ей пришлось расколоться. Они приехали, забрали ее, ввезли в Украину, казнили, потому что иначе это назвать нельзя, с расстрелом в затылок», – сказал Мосейчук.

Он говорит, что в итоге организаторы добились устранения исполнительницы, при этом двоих ее убийц выдать Монако не могут, поскольку они совершили более тяжкое преступление на Украине.

«Суд по ним может идти 10-20 лет, мы знаем, как это бывает. Или снаряд где-то прилетит, еще на двух меньше станет», – добавил экс-депутат.

По его словам, заказчиком преступления является украинская власть.



Ссылаясь на свои источники в окружении Ермолаева, он отметает версии, что тот спонсировал Валерия Залужного или готовился давать показания о коррупции на Украине. В качестве главной версии Мосийчук называет деятельность крупнейшей сети мошеннических колл-центров, которыми при участии отца занимался арестованный в Эстонии сын олигарха Артур Ермолаев, отпущенный на свободу под залог в восемь миллионов евро.

«Такого уровня организации платили на самый верх, то есть в офис президента, не менее 15 миллионов долларов в месяц. Это 150 колл-центров, плюс «мойка», выводы, услуги, конвертация», – отмечает гость эфира.

Он обращает внимание, что сын Ермолаева потом выехал из Эстонии.