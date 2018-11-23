Бежавший из Крыма бизнесмен-майданщик устроил скандал в Киеве

23.11.2018, Симферополь, Михаил Рябов

В Киеве стал фигурантом громкого скандала сбежавший из Крыма на Украину в 2014 году молодой бизнесмен-майданщик Михаил Джамаль, сын известного в Севастополе владельца агентства недвижимости и гостиниц Сергея Джамаля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Джамаль-младший похвалился, что отказал потенциальному клиенту в переговорах о покупке жилья в строящемся под Киевом коттеджном городке с ностальгическим названием «Крымский квартал».

Причиной стало обнаружение Джамалем на странице в социальной сети потенциального клиента фотографий отдыха в российском Крыму.

Своей принципиальностью Джамаль похвастался в «Фейсбуке», выложив переписку.

Справедливости ради, он заранее предупредил, кому готов продать недвижимость в коттеджном городке «Крымский квартал».

«Это должен быть человек\семья, которая с самого начала войны в стране ответила себе на вопрос, чей Крым, и что для нее Украина. Никакие компромиссные ответы мы не принимаем, если для вас «не все так однозначно», проходите дальше», – написал Джамаль.

Такая принципиальность могла бы вызвать уважение, если бы не история семьи самого Джамаля, которой принадлежит пансионат «Любоморье» в поселке Любимовка под Севастополем.

Отец Михаила Сергей после воссоединения Крыма с Россией переехал в Одессу, но бизнесом управляет дочь, и об этом в Любимовке все знают, что бы там ни стояло в документах. Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» открыто говорят сотрудники.

Более того, семья Джамалей дружная. Пусть одни представляют себя патриотами Украины, а другие продолжают зарабатывать в Крыму на туристах из РФ и Украины, отношений из-за полуострова они не рвали. Об этом свидетельствуют записи и фото на их страницах в соцсетях. Так что странная какая-то принципиальность у Михаила Джамаля.

Из интервью Михаила Джамаля изданию «Левый берег»:

«Года с 2003-го у меня были ярко выраженные проукраинские взгляды. Для Крыма это не самая удобная позиция, в том числе и для бизнеса. В 2004 году меня за оранжевый шарфик на площади Нахимова пытались бить, потом там же перевернули мою «Ниву». А в 2013 году я поддерживал Майдан, в Севастополе мы с нашей компанией организовывали автопробег. Причем в политику я никогда не лез, но свою позицию отстаивал. Когда началось блокирование частей, то среди первых был аэродром Бельбек. Мой бизнес был сосредоточен в Любимовке – неподалеку. Многие ребята-контрактники, которые в Бельбеке служили, летом у меня подрабатывали – барменами, официантами, в охране. То есть для меня это было «блин, моих же пацанов блокируют»…

Все привыкли к тому, что в центре Севастополе всегда были какие-то сумасшедшие бабушки с флагами России. Это я сейчас понимаю, что это было упущение и центральной, и местной власти… Ну а что такое Крым? Это со всего «совка» собранные бывшие военные, которых на пенсию отправляли на юга…

Когда мне позвонил товарищ – бывший сбушник, а потом фсбшник… «Мишань, тебе уезжать пора». Это было 9 марта, как раз день рождения Шевченко. Я сказал, что теща у меня в Киеве и что я поеду через недельку-две. «Езжай ты сегодня», – сказал он. «А почему сегодня?» «А потому что завтра будет твоя фамилия на Чонгаре и ты уже никуда не поедешь. Ну будут тебя здесь мурыжить, прессовать-не прессовать, оно тебе надо?» Мы с женой собрались буквально за час-полтора, бросили в машину то, что поместилось, и уехали».