Бразильские обезьяны и душевые кабинки Порошенко

30.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Новость о рождении в бразильском зоопарке двухголовой обезьяны для телезрителей важнее, чем открытие президентом Украины Петром Порошенко душевой кабинки в Полтавской области.

Об этом в интервью киевской интернет-газете «Страна», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший замглавы администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов, получивший в управление популярный украинский телеканал NewsOne.

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Он отметил, что никто из влиятельных политиков не сможет давать указание телеканалу относительно редакционной политики.

“В рамках каких-то личных отношений между людьми кто-то, конечно, сможет кому-то позвонить. Но эффект будет нулевой, – сказал юрист. – Например, если позвонить захочет кто-то из Банковой, то звонить придется мне, в Австрию. И сказать: “Андрей Владимирович, поставьте, пожалуйста, сюжет о том, что Петр Порошенко открыл душевую кабину в Полтавской области”.

“И что вы ответите на такую просьбу?”, – поинтересовались журналисты.

“Что новость о том, что в бразильском зоопарке обезьяна родилась с двумя головами, является более важной”, – уточнил Портнов.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Порошенко открыл дорожный знак на участке дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.

В свою очередь мэр Киева и глава партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность” Виталий Кличко торжественно на телекамеры открыл в столице европейский сортир.