«Будем кошмарить русских варваров ракетной стеной» – укро-дипломат

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Украине ни в коем случае нельзя быть нейтральной, а следует продолжать свою антироссийскую политику.

Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда говорят – нам нужно вступить в НАТО, не нужно вступить в НАТО, или нейтралитет сейчас будут поднимать – я скажу только одно: Украине нельзя оставаться буферной серой зоной, как мы были между Россией и НАТО. Это раз. Украине надо заякориться, зацепиться за западный вектор развития и выставить против восточных варваров стену. Стену противоракетной обороны, щит ракетных систем баллистических и крылатых», – сказал экс-посол.

По его словам, это нужно делать очень быстро.