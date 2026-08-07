«Будем кошмарить русских варваров ракетной стеной» – укро-дипломат
Украине ни в коем случае нельзя быть нейтральной, а следует продолжать свою антироссийскую политику.
Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда говорят – нам нужно вступить в НАТО, не нужно вступить в НАТО, или нейтралитет сейчас будут поднимать – я скажу только одно: Украине нельзя оставаться буферной серой зоной, как мы были между Россией и НАТО. Это раз.
Украине надо заякориться, зацепиться за западный вектор развития и выставить против восточных варваров стену. Стену противоракетной обороны, щит ракетных систем баллистических и крылатых», – сказал экс-посол.
По его словам, это нужно делать очень быстро.
«Потому что Россия не изменится. Она дальше будет очень угрожающим элементом. Будет ли она разваливаться, что будет угрожать беженцам, или она будет пытаться агрессивно до последнего быть как Советский Союз. Увидим. Но это будет опасность. И это угроза Украине, Польше, всем остальным странам НАТО», – агитировал Чалый.
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