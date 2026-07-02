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Американские компании превратили Украину и Россию в маркетинговый полигон для рекламы своего нового оружия – смертоносного как для российских военных, так и гражданских.

Об этом на канале «Форпост видео» заявил политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самым опасным и самым неприятным врагом для нас оказалась, как вот уже показывает пятый год идущая война, не Украина, не Европа, не США, не НАТО и не их Вооруженные силы. Самым опасным, неприятным противником, наносящим нам самые болезненные удары, стали те, с кем мы не просто не воевали, а наоборот на них молились, мы им чуть ли не иконы вешали – это технологические компании из Кремниевой долины. Это Маск, это Тиль, это Карп, это Эрик Шмидт вся вот эта вот братия. Кому мы подражали, на кого мы равнялись. И что тоже интересно, для них мы тоже не враг. У них к нам, собственно, нет таких вопросов, каки есть, например, у украинцев. Мы для них – это мишень на полигоне», – сказал Чадаев.