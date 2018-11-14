Данные из Москвы: Ситуация критическая. Украина готовит штурм Донецка и Луганска

14.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Регулярные учения украинской армии, активное применение фронтовой авиации на маневрах в последнее время, – свидетельство того, что Киев готовит штурм Донецка и Луганска, рассчитывая при помощи молниеносного удара «окончательное решение» вопроса Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сегодня армейская и бомбардировочная авиация начала учения и облеты с пристрелкой по целям и так далее, говорит о том, что ситуация крайне критическая… Это регулярные вооруженные силы с хорошо подготовленными офицерами и солдатами. То, что происходит с учетом этих учений – идет четкий разведпризнак подготовки боевых действий и окончательного решения вопроса, связанного с Донецком и Луганском. Это очень большая проблема. Они хотят воевать не с Россией, они хотят воевать со своей страной и своим народом. Они его уже не считают своим, и он может пойти под нож», – отметил парламентарий.

Также Клинцевич прокомментировал создание украинских военных лагерей, где под руководством западных инструкторов готовят подростков к войне с русскими.

«Еще пройдет 10 лет и это будет совсем другая психология, другие люди, которые не знают ни своей истории, ни ценностей… Сегодня эти мальчишки однозначно готовятся к военным действиям, им говорят, в кого стрелять и кто враг, это очень страшная большая беда Украины», – сказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление экс-председателя «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павла Жебривского о том, что Украина должна врать про дипломатические усилия, однако, на самом деле, готовиться к силовому сценарию возвращения контроля над Донбассом.