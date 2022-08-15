Демонтаж Крымской АЭС добрался до богатой металлом гермооболочки
На Крымской АЭС разбирают гермооболочку реактора, который когда-то должен был снабжать полуостров 1 тысячей мегаватт электроэнергии в сутки.
Станция, готовая на 90% в конце 80-х годов, идет под разборку на стройматериалы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Стадию демонтажа в своем видеоблоге показал Игорь Корсаков. В здании АЭС на высоте 20 метров прорубили проем и соорудили пандус для заезда грузовиков. Они вывозят железобетон и металл, которым был обшит «стакан» для будущего реактора.
«Гермооболочка реактора 1200 мм обшита металлом 8 мм,- рассказывает авто блога. – Ее диаметр 45 метров, высота 52 метра, объем 67 тысяч кубометров».
Оболочку разбирают снизу, чтобы она оседала под собственным весом. После приступят к демонтажу самого здания АЭС. Автор блога предполагает, что начнут с верхних этажей, постепенно снижая высоту. Вместе с куполом станция должна была подняться на 65 метров над землей.
Процесс демонтажа одного из символов энергетической мощи Советского союза идет больше 30 лет. Станция, которая строилась по последнему слову науки и техники 80-х годов прошло века, была предназначена не только для энергоснабжения Крыма, но и соседней Кубани, на долгие годы решив проблему энергодефицита обоих регионов. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году проекты развития ядерной энергетики в СССР затормозили и окончательно остановили с распадом страны.
При Украине на развалинах Крымской АЭС проводили ставший легендарным фестиваль «КаZантип». Затем планировали построить индустриальный парк с парогазовой и ветровой электростанциями. После воссоединения с РФ от этой идеи не отказались, даже ориентировались на 2017 год. Но в процессе строительства трассы «Таврида» и других крупных инфраструктурных проектов понадобились строительные материалы – песок и щебень, которые можно было добыть на АЭС. В итоге разбор всех конструкций стал выгоднее их применения для создания технопарка.
Работы будут выполнены силами ГУП «Центр комплексного снабжения строительных объектов». Демонтаж планируют закончить до конца следующего года.
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