Экс-депутат Рады: Пора раскулачить Януковича на нужды СВО

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Новости Украины

Беглый экс-президент Виктор Януковича и его команда преспокойно живут в России, тогда как русские люди гибнут на Украине, исправляя результаты их трусости и подлости.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Точка выхода там, где точка входа. Сегодня мы можем спросить с тех, с кого это началось. Из-за кого сегодня такая катастрофа на Украине? Я имею в виду Януковича и его банду. Этих ублюдков, которые сейчас здесь живут припеваючи, ограбив нашу страну, вывезя миллиарды долларов, а сегодня простой рязанский мужик должен идти на Украину, может, на которой он никогда и не был. Своим мужеством исправлять подлость и трусость этих негодяев», – сказал политик.

«Ни копейки денег они не дают ни добровольцам, никому. Пытаются бегать по освобождённым территориям, пытаться, что-то отмародёрить. Это же катастрофа какая-то. Мы обязаны сегодня спросить с них со всех. И не просто так с них взять с них деньги, а публично должны отдать большую часть, которую они украли у народа Украины, отдать подразделениям, добровольцам, всё, что необходимо. Народ по копейке собирает, а эта мразь жирует. Мне хочется взять совковую лопату и по хребту», – возмутился Марков.