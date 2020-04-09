Энергетики: На Украине зреет угроза нового Чернобыля

09.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Общество ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины направили Владимиру Зеленскому письмо с предупреждением о возможном повторении Чернобыльской катастрофы.

Текст письма опубликовал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе сказано, что в ядерной энергетике страны возникла опасная ситуация – отрасль испытывает острую нехватку финансирования, отсутствует руководство.

А те, кто чисто формально занимают руководящие должности, не имеют компетенции и вообще далеки от атомной отрасли как таковой. Эксперты уверены, что все эти проблемы могут привести к катастрофе – аварийной остановке энергоблоков или даже к повторению Чернобыльской трагедии.

«Пока весь мир борется с коронавирусом, на Украине образовалась более страшная угроза – «ядерная катастрофа».

Все мы помним последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Никто из нас не хочет повторения, никто не хочет заново пережить тот ужас, который все мы пережили 26 апреля 1986 года», – прокомментировал Журавко.