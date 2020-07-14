14.07.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Религия, Турция, Украина
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Эрдоган показал ничтожность покровителя киевских раскольников


Решение президента Турции превратить собор Святой Софии в мечеть подрывает позиции Константинопольского патриарха Варфоломея, под патронатом которого на Украине из раскольников была создана  ПЦУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях пишет эксперт Российского института стратегических исследований Андрей Серебрич.

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«Еще один аспект решения Эрдогана состоит в том, что оно подрывает позиции патриарха Константинопольского Варфоломея. Греческий первоиерарх, претендующий на статус лидера всего мирового православия, проводит активную внешнюю политику, вмешивается в дела других поместных церквей, раздает томосы раскольничьим группам, но при этом не в состоянии отстоять собор, расположенный на его канонической территории и имеющий важное значения для православного мира.

При этом основной международный партнер Фанара в лице Вашингтона также оказался бессильным. И это важный сигнал для остальных поместных церквей о реальном положении и возможностях Константинополя», – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что храм Святой Софии стал мечетью так же, как и в 1453 году, после отступлений Константинополя от канонических норм православия.

«В XV веке первому преобразованию Святой Софии в мечеть предшествовало заключение греками Флорентийской унии с Римом, воспринимающейся в православной традиции как акт предательства веры. Сейчас же названные события предварялись легализацией Фанаром церковных раскольников на Украине в 2018 году», – подчеркнул Серебрич.


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