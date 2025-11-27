«Это только начало», – командиры «Союза добровольцев Донбасса» не верят в скорое перемирие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для России не время подписывать предлагаемые Западом проекты «мирного договора» – учитывая тот факт, что Украина не капитулировала, а Европа только запускает свою мобилизацию.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» говорили экс-руководитель МГБ ДНР, участник СВО полковник Андрей Пинчук и экс-премьер-министр ДНР и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«История под названием «заключим мир в любой форме, мы все устали воевать», а у меня на эту тему совершенно противоположное мнение – я считаю, что страна, как страна, Россия, действительно воевать не начинала еще, – заявил Пинчук.

Бородай согласился:

« Страна сама по себе, она еще пока только примеряется…Капитуляции сейчас от противника мы не добьемся. И не рассказывать, что мы все уже очень устали, надорвались и поэтому ничего не можем».

Пинчук уточнил:

«Потому что это начало только процесса, по большому счету».

Бородай заметил:

«А милитаризация Европы – это процесс, который идет неуклонно, и остановить его будет крайне сложно».

Они сошлись во мнении, что нельзя недооценивать ЕС, с которым России еще придется столкнуться напрямую.

«Чем быстрее мы нанесем неприемлемый ущерб непосредственно Украине, тем быстрее мы сможем заняться той проблемой, которая переходит в уже новый этап, очень опасный для нас, – заявил Пинчук.

Бородай предупредил: