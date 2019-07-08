Европа закрывает русофобский спектакль для Украины

08.07.2019, Москва, Владимир Гладков

В скором времени состав ЕС поменяется, на место ярых русофобов и «друзей» Украины придут независимые политики, отстаивающие интересы Евросоюза, а Киеву придётся мириться с новой реальностью.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист российского издания «Коммерсант» Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень печальный саммит («Украина-ЕС» – прим. ред.) для Украины. Это ностальгический саммит, и больше с такой комфортной европейской командой украинцам работать не придётся, они все уходят.

Уходит Туск, который был, прежде всего, польским политиком, и действительно защищал интересы Украины. Вместо него приходит бельгиец, он вообще не будет в Киеве появляться. Юнкерн, для которого и Порошенко, и Зеленский были друзьями, тоже уходит.

Сейчас Украине надо привыкать жить в новой реальности, в которой основными действующими лицами будут основные европейские державы сами по себе, а не ЕС, у которого свои проблемы», – сказал он.

Напомним, ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал, что последнее заседание ОБСЕ превратилось в русофобскую вакханалию.