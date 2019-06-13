Филарету припомнили дифирамбы Варфоломею и советскую школу

13.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Глава раскольнического «киевского патриархата» Филарет ранее клялся в верности Вселенскому патриарху Варфоломею и божился тем, что не претендует на какие-либо посты, однако теперь ему вспомнили и «советскую закалку», и личные амбиции.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила старший научный сотрудник Отделения религиоведения Института философии НАНУ Оксана Горкуша, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодарственное письмо патриарха Филарета: «Ваша Святость, я хотел бы поблагодарить Вашу Святость за все те усилия, которые Вы приложили для создания автокефальной православной церкви Украины, дело моей жизни. Я имею честь сообщить Вам, что я не имею намерения быть кандидатом на должность предстоятеля этой церкви. Я не планирую также занимать любую другую исполнительную должность новой церкви, кроме должности постоянного члена синода. С любовью во Христе, Ваш собрат Филарет».

Святейший патриарх, почётный патриарх Филарет выдающаяся личность, но мы знаем, что он воспитанник советской эпохи. Мы знаем, что он буквально управляет так, как бы управляли все воспитанники советской эпохи, руководящие лидеры, то есть, это авторитарный тип управления: «Есть моя точка зрения и – неправильная». Вот, он внедряет. И если вы посмотрите документы, как он говорил, что «я соберу сейчас этот собор поместный», так он и сейчас говорит, поместный собор будет собирать киевский патриархат, что он говорил несколько недель назад, то есть не меняется риторика. Он действует абсолютно по своему индивидуальному плану.

Мне очень обидно, мне очень жаль, мне очень стыдно за эту позицию, потому что этими своими действиями почётный патриарх Филарет предаёт сомнению сам богочеловеческий статус церкви. Ведь происходит что-то такое, мы видим, личные амбиции управляют не только человеком, но и этот человек пытается личные амбиции навязать и набросить целой церкви», – сокрушается религиовед.

Также она вспомнила спорную ситуацию с безвизом несколько лет назад, видимо, намекая на «российский след» в кризисе с украинским томосом.

«Томос – правильный или неправильный? Вспомните, несколько лет назад мы решали правильный или неправильный безвиз. Вам не кажется, что эти пропагандистские алгоритмы запускаются на фальсификацию всего, что мы приобрели в направлении развития Украины как независимого, свободного государства?» – задалась риторическим вопросом Оксана Горкуша.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Филарет объявил дату восстания против «стамбульского патриархата».