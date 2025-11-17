Генерал ВСУ: Русские закончат в Покровске, и нам станет ещё тяжелее
Украинская армия уже не имеет резервов для сдерживания российской армии сразу в нескольких потенциально опасных участках фронта. Ситуация ещё больше ухудшится для Киева после того, как русские закончат зачистку Покровска/Мирнограда.
Об этом заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Враг будет и дальше пытаться активно продвигаться и на Лиманском направлении. У него есть серьезные продвижения вперед, потому что у него есть небольшие, но с накладкой на будущее мощные успехи. Лиманское направление всегда было наиболее опасное, потому что это – возможность сверху обойти Краматорско-Славянский узел и обрезать связь между Харьковской областью и частью нашей Донетчины.
Констаниновка – один из элементов этого Краматорского направления. Это уже нужно рассматривать в целом, и то, что по Константиновке активно работают российские военные, и уже внутри они также накапливаются и дальше пытаются в городских боях дом за домом выгрызать – это также реалии.
Что касается Покровского направления, то проблема, которая существовала, никуда не делась. Ну и Ореховское направление – это как вишенка на торте, что при отсутствии нужного количества резервов достаточно сложно на нескольких участках сразу быть активными.
Нужно понимать, что когда Покровское направление, сам Покровск будет захвачен врагом, то определенное количество сил и средств освободится, и на других участках враг еще больше нарастит усилия», – заявил Кривонос.