Украинская армия уже не имеет резервов для сдерживания российской армии сразу в нескольких потенциально опасных участках фронта. Ситуация ещё больше ухудшится для Киева после того, как русские закончат зачистку Покровска/Мирнограда.

Об этом заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

